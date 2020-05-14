أخبار الرياضة السعودية.. الاتحاد الآسيوي يكشف عن موعد عودة دوري الأبطال.. والنصر السعودي يحسم مصير حمد الله وأمرابط

كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي داتو ويندسور جون، عن تطورات ملف عودة البطولات الآسيوية، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ستعقد اليوم، الخميس، اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي الأندية، وبحضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، لمناقشة أزمة استئناف الموسم الحالي والقادم، بعد أن حددت مبدئيًا يوم 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري.







