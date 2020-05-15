الغسيل الآلي لا يحقق النظافة الكاملة للسيارة

كثير من قائدي السيارات يعتمد على غسيل سيارتهم في محطات الغسيل الآلي لكنهم يلاحظون بعد الانتهاء من الغسيل أنه لم يتم تنظيفها بالشكل الكامل.



وأكد العديد من خبراء السيارات أن الغسيل الآلي للسيارات لا يحقق النظافة الكاملة للسيارة ولكن النظافة الكاملة تتم بعد العناية اليدوية أولا.



ونصح مجموعة من الخبراء قائدي السيارات ببعض الإرشادات الهامة عند غسيل السيارات أهمها استعمال المواد الخالية من الكحول عند التنظيف خاصة في تنظيف النوافذ حتى لا تضرر الأسطح.



كما يفضل استخدام المواد الخاصة ومنها معجون الأسنان عند التنظيف أسطح الكروم للحصول على اللمعان المطلوب.



يجب تجفيف المقصورة الداخلية جيدا مع إزالة بقايا وآثار الماء من التجهيزات الجلدية مع إزالة الماء من عتبات الأبواب حتى لا تتعرض السيارة للرطوبة والصدأ.



كما توجد بعض الأماكن الضيقة التي يصعب تنظيفها عن طريق الغسيل الآلي مثل المناطق الموجودة أسفل مقابض الأبواب أو التجاويف الموجودة على الباب الخلفي وينصح تنظيفها باستخدام إسفنجة ناعمة مع الماء.

