احذر.. 5 معتقدات خاطئة عن وسائل تنظيف السيارات

يقع الكثير من مالكي السيارات في أخطاء تتعلق بتنظيف السيارة والعناية بها، رغم الحرص الذي يتبعه البعض خلال عملية التنظيف إلا أن عدم المعرفة التامة بجودة المنظفات والمواد المستعملة قد يسبب أضرار جسيمة.





في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي ابرز الأخطاء التي قد تقع بها خلال العناية بسيارتك وتنظيفها.





-تعد أبرز الأخطاء التي يقع بها السائقين هي استعمال هي استعمال منظفات الصحون في تلميع وتنظيف هيكل السيارة الخارجي، ما يسبب ضرر على المدى البعيد بهيكل السيارة، رغم قدرته الفائقة على ازالة الدهون إلا أن تلك المنظفات تعمل علي تآكل الهيكل وإطفاء لمعانه بعد فترة، نتيجة لما تحتويه من مواد كيميائية.





-استعمال الأقمشة والملابس القديمة في تجفيف السيارة من بعد الغسيل، يؤثر سلبا علي هيكل السيارة الخارجي ويسبب ظهور الخدوش به.





-تنظيف المقصورة "التابلوه و محتويات السيارة الداخلية" يجب استعمال علامات تجارية معروفة بالسوائل والملمعات الخاصة بتنظيف تلك الأجزاء ، حتى تتعرض الأجزاء الداخلة للتآكل أو أطفاء لمعانها.





ولذلك ينصح الخبراء بأستخدام مناشف خاصة ناعمه الملمس، لضمان حماية الهيكل من الخدوش.





-يلجأ ملاك السيارت الفارهة بشكل خاص للتغليف الشمعي للسيارة، لضمان حماية الهيكل من أشعة الشمس والخدوش البسيطة، لكن استعمال اغلفة رخيصة قد يؤثر بشكل كبير علي لمعان الهيكل وسلامته، بالإضافة لعدم إغنائه عن غسيل السيارة بشكل دوري ومستمر.





-غسيل المحرك بالماء او الديزل "الجاز" يعد من الأمور الخاطئة التي تسبب تآكل في بعض مكونات المحرك والوصلات الكهربائية، فضلا عن تسرب المياه في الأماكن الضيقة داخل المحرك.



