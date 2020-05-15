أمن الجيزة يحبط أكبر محاولة تهريب سجائر من ليبيا عن طريق الواحات

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط عنصرين خطر أثناء قيامهم بتهريب سجائر من ليبيا لبيعها في الأسواق.





وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفادها قيام كل من خيري. م .ح .ع سن (39) سائق بالإدارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، ومحمود .م . م. ح سن (51) تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفروليه خضراء اللون "قيادة الأول".





على الفور أمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بتهريبهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق والمحلات.



