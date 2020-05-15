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أخبار العالم

مسؤول قطري: 1000 إصابة بفيروس كورونا يوميا خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا في قطر، عبداللطيف الخال، أسباب الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا في قطر خلال الأيام السبعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الخال قوله ارتفاع عدد الإصابات بفيروس بين القطريين والمقيمين خلال الأسبوع الماضي، جاءت نتيجة التراخي في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتساهل في الإجراءات الوقائية.

في السياق ذاته، حذر الخال من التجمعات واللقاءات الاجتماعية خلال ما تبقى من الشهر الجاري،  وخلال أيام عيد الفطر، وقال: "يجب الآن التزام الناس بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنازل مهما كانت المغريات لا سيما خلال عيد الفطر المبارك".

وأشار المسؤول الطبي في قطر إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر خلال الأيام السبعة الماضية تعدت 1000 حالة في كل يوم، مما يعني أن الفيروس في بداية الذروة ولم يصل إلى أقصاها بعد.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر أكثر من 28272 حالة إصابة فيما وصلت الوفيات الى 14 حالة.
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