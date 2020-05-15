رغم تفشي كورونا.. ميسي يدعم استئناف الموسم الكروي





وكانت رابطة الدوري الإسباني، سمحت مؤخرا، بعودة الفرق لتدريباتها بصورة فردية، تمهيدا لعودة مسابقة الدوري الإسباني.





وقال ميسي في تصريحات لصحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" نعلم أن اللعب بدون جماهير سيكون أمرا صعبا، سبق لي وأن عشته قبل ذلك وكان الأمر غريبا".





وأضاف ميسي:" خطر كورونا ستجده في مكان، بداية من مغادرتك المنزل، لذلك يجب علينا تقليل خروجنا من المنزل، لتجنب تفشي العدوي".





وواصل:"" لانرغب في الانعزل عن عائلاتنا لمنع انتقال العدوى، لكن يجب الصبر، لمعرفة كيف ستسير الأمور".





وأكمل:" يجب الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية خلال فترة التدريبات، من أجل استئناف الموسم مجددا".





يذكر أن ليونيل ميسي تبرع مؤخرا بمبلغ مليون ونصف يوور، لدعم ضحايا فيروس كورونا في برشلونة والأرجنتين.

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، دعمه لفكرة استئناف الموسم الكروي، رغم تفشي فيروس كورونا.