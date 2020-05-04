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رياضة

رابطة الدوري الإسباني تؤكد نيتها استئناف الليجا في يونيو المقبل

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:25 م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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إسماعيل محمود
أكدت رابطة الدوري الإسباني" الليجا"، عن نيتها استئناف المسابقة في شهر يونيو القادم، بعد توقفها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

ونشرت رابطة الليجا بيانًا، أعلنت فيه عودة لاعبي الفرق الإسبانية للتدريبات هذا الأسبوع، مشددة أنها تنوي استكمال المسابقة في شهر يونيو القادم.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعطى لحكومات الدول الحق في تقرير مصير الدوريات، على أساس الحالة الصحية في البلاد، لتقرر الحكومة الفرنسية انتهاء الموسم الكروي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ليتم منح لقب الدوري لباريس سان جيرمان.

وكان الدوري الإسباني قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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