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رياضة

إذاعة كتالونية: حالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني .. تفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:44 ص
الدوري الإسباني الليجا
الدوري الإسباني الليجا
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محمد رشاد
قالت إذاعة راك 1 الكتالونية، إن الفحوصات التي أجراها لاعبو والأطقم الفنية والإدارية لأندية الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ، للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19 ظهر بها حالات إيجابية.

وعادت معظم أندية الدوري الإسباني إلى ملاعب التدريب، للخضوع لاختبارات فيروس كورونا، استعدادًا إلى العودة للتدريبات بشكل فردي؛ عندما تحدد الرابطة، تحسبا للإعلان عن عودة الليجا بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية فى الدولة.


وكانت الليجا قد أكدت في بيان سابق لها، أنها سمحت للأندية بالعودة للتدريبات الفردية، ومن المُنتظر أنّ تعود بعض الأندية لاستئناف التدريبات اليوم الجمعة.

وبحسب الإذاعة فإن الفحوصات أثبتت أنّ ثلاثة أندية في الدرجة الأولى يوجد بها حالة مُصابة بـ كورونا؛ بينما في الدرجة الثانية هُناك نادٍ توجد به حالتان إيجابيتان.

رابطة الليجا من المفترض أنّ تعلن عصر اليوم الجمعة، عن عدد حالات المصابين، ولكن لن تُعلن عن أسماء اللاعبين المُصابين فيما ستكشف فقط عن عدد الحالات الإيجابية .
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