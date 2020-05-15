أيمن أشرف: قررت الاعتزال عقب وفاة والدتي وشقيقتي وحلمي طولان سر عودتي.. فيديو

أكد أيمن أشرف نجم فريق الاهلي أنه قرر الاعتزال نهائيا عقب وفاة والدته وشقيقته مشددا أن حلمي طولان المدير الفني لسموحة وقتها حضر لمنزله لتقديم واجب العزاء حيث أخبره اللاعب بقراره.
وأضاف أيمن أشوف في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت 1 " أن حلمي طولان أخبره أن قراره خطير وطالبه بحضور التدريبات فورا حيث أكد له أن والدته وشقيقته لم تكن لتسعدا بهذا القرار.
وتابع ايمن اشرف أنه عقب ذلك تلقي عرضا من نادي الزمالك حيث طالب مسؤولي الزمالك بالتفاوض مع مجلس إدارة النادي وعرض سموحه مبلغ ضخم ووافق الزمالك عليه مشددا أنه في ذلك التوقيت تلقي عرضا من الأهلي حيث تراجع عن قراراه بالانضمام للزمالك وعاد لبيته .