AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن أشرف: قررت الاعتزال عقب وفاة والدتي وشقيقتي وحلمي طولان سر عودتي.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:17 ص
ايمن اشرف
ايمن اشرف
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أيمن أشرف نجم فريق الاهلي أنه قرر الاعتزال نهائيا عقب وفاة والدته وشقيقته مشددا أن حلمي طولان المدير الفني لسموحة وقتها حضر لمنزله لتقديم واجب العزاء حيث أخبره اللاعب بقراره.

وأضاف أيمن أشوف في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت 1 " أن حلمي طولان أخبره أن قراره خطير وطالبه بحضور التدريبات فورا حيث أكد له أن والدته وشقيقته لم تكن لتسعدا بهذا القرار.


وتابع ايمن اشرف أنه عقب ذلك تلقي عرضا من نادي الزمالك حيث طالب مسؤولي الزمالك بالتفاوض مع مجلس إدارة النادي وعرض سموحه مبلغ ضخم ووافق الزمالك عليه مشددا أنه في ذلك التوقيت تلقي عرضا من الأهلي حيث تراجع عن قراراه بالانضمام للزمالك وعاد لبيته .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجب بكار: بيراميدز رفض رحيلي لـ الأهلي أو الزمالك

بالدموع.. أيمن أشرف يروي تفاصيل حادث وفاة أمه وأخته .. فيديو

أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه

مدحت شلبي يكشف دور تركي آل الشيخ في حسم مصير حسام عاشور نجم الأهلي

أخبار الرياضة.. الأهلي يرفض عودة أزارو.. مصطفى فتحي يثير غضب جماهير ناديه بسبب كهربا.. 7 شنط وصلاح ضمن كواليس انتقال عبد الله السعيد للزمالك

عماد متعب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه قبل اعتزاله ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

كسر حظر التجول.. الداخلية الكويتية تتحرك ضد محافظ سابق

خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

بعد سنوات من الخلافات..غادة عبد الرازق تتغزل في هيفاء وهبي

مها أحمد تنشر صور ابنها على فراش المرض

أستاذ فيروسات: مصر فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الغامض والمعقد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج