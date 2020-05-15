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توك شو

أبكت الملايين.. مخرج البرنس يكشف سبب استبدال أحمد سعد بالطفلة ملك لأداء أغنية "يابا"

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:28 ص
ملك فتحى
ملك فتحى
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البهي عمرو

قال المخرج و المؤلف محمد سامي، إن الطفلة ملك فتحى مغنية أغنية يابا بمسلسل البرنس كانت سبب نجاح المشهد بنسبة 90 % .


أضاف المؤلف محمد سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن أغنية يابا كان سيغنيها النجم أحمد سعد ولكن المشهد كان لطفلة مخطوفة، فغناء طفلة الأغنية كان مؤثرًا أكثر " .

 

وأشار إلى أن هيثم نبيل الملحن لـ أغانى المسلسل هو من اختار ملك، وهو من قام بعمل الأغنية.  


ولفت إلى أن هيثم نبيل استدعى 5 شخصيات لغناء الأغنية ولم يتم الموافقة عليها، ولكن عندما أرسل صوت ملك كانت الساحرة.


وأوضح  أن هناك 9 أغان بالمسلسل ستنال إعجاب المشاهدين فى الحلقات المقبلة.

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