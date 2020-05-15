أبكت الملايين.. مخرج البرنس يكشف سبب استبدال أحمد سعد بالطفلة ملك لأداء أغنية "يابا"

قال المخرج و المؤلف محمد سامي، إن الطفلة ملك فتحى مغنية أغنية يابا بمسلسل البرنس كانت سبب نجاح المشهد بنسبة 90 % .





أضاف المؤلف محمد سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن أغنية يابا كان سيغنيها النجم أحمد سعد ولكن المشهد كان لطفلة مخطوفة، فغناء طفلة الأغنية كان مؤثرًا أكثر " .

وأشار إلى أن هيثم نبيل الملحن لـ أغانى المسلسل هو من اختار ملك، وهو من قام بعمل الأغنية.





ولفت إلى أن هيثم نبيل استدعى 5 شخصيات لغناء الأغنية ولم يتم الموافقة عليها، ولكن عندما أرسل صوت ملك كانت الساحرة.





وأوضح أن هناك 9 أغان بالمسلسل ستنال إعجاب المشاهدين فى الحلقات المقبلة.