بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الجديدة في الأسواق الصينية

كما تتمتع السيارة المطروحة في السوق الصيني على محرك هجين مدمج ويعتمد على محرك وقود تقليدي تيربو وبجانبه محرك كهربائي محدود ومن المتوقع أن تصل سيارة بي ام دبليو الفئة الخامسة إلى صالات العرض الخاصة في الأسواق الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة ولكن لم يتم تحديد سعرها حتى الآن .





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