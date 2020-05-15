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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الجديدة في الأسواق الصينية

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم تسريب صور لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة LWB  المخصصة للسوق الصيني وذلك وفقا لما نشرته مجلة أوتو هوم.

وظهرت بي أم دبليو الفئة الخامسة تشبه النسخة التي تم إصدارها في دول الاتحاد الأوروبي ولكن مع زيادة طفيفة في الهيكل.

وكان من المتوقع أن يتم تصنيع إصدارين مختلفين من السيارة هما M sport والذي يمتلك مصد أمامي رياضي وإطارات أكبر من النسخة الأوروبية.

وتتميز السيارة بعجلات جديدة تمت قاعدتها إلى 3.105 مم ليصبح إجمالي 5.106 في حين أن عرض السيارة يصل إلى 1.868 وهو العرض القياسي دون تغييرات.

كما تتمتع السيارة المطروحة في السوق الصيني على محرك هجين مدمج ويعتمد على محرك وقود تقليدي تيربو وبجانبه محرك كهربائي محدود  ومن المتوقع أن تصل  سيارة بي ام دبليو الفئة الخامسة إلى صالات العرض الخاصة في الأسواق الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة  ولكن لم يتم تحديد سعرها حتى الآن .

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يذكر أن شركات السيارات الألمانية ستقوم بتسريح العمال في الفترة القادمة والسبب هو حركة الركود التي يشهدها سوق السيارات حاليا بسبب ازمة كورونا .
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