منى مينا: 9 حالات إيجابية جديدة بين أطباء وتمريض مستشفى أحمد ماهر

أعلنت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، عن وجود إصابات جديدة بين أطباء و تمريض مستشفى أحمد ماهر.





وأوضحت مينا، عن إصابة 9 حالات ايجابية من أصل 10 تم عمل مسحات لهم.





وأشارت إلى أن هناك 32 حالة إيجابية سابقة في الأيام الأربعة الماضية ما بين طبيب و تمريض في مستشفى أحمد ماهر.





وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:





أحمد اللواح





سونيا عبد العظيم





جبريل على يوسف





طارق شكرى





أشرف عدلي









هشام الساكت





ممدوح السيد





طارق حسين مخيمر





احمد عزت دراز





حسان السوري.. سوري الجنسية





ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة



