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أخبار البلد

منى مينا: 9 حالات إيجابية جديدة بين أطباء وتمريض مستشفى أحمد ماهر

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، عن وجود إصابات جديدة بين أطباء و تمريض مستشفى أحمد ماهر.

وأوضحت مينا، عن إصابة 9 حالات ايجابية من أصل 10  تم عمل مسحات لهم.

وأشارت إلى أن هناك 32 حالة إيجابية سابقة في الأيام الأربعة الماضية ما بين طبيب و تمريض في مستشفى أحمد ماهر.

وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:

 أحمد اللواح

 سونيا عبد العظيم

 جبريل على يوسف

 طارق شكرى

أشرف عدلي


هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

احمد عزت دراز

حسان السوري.. سوري الجنسية

ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة

كارم محمود رئيس قسم الباطنه بمستشفي الأقصر الدولى
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