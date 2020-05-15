منى مينا: 9 حالات إيجابية جديدة بين أطباء وتمريض مستشفى أحمد ماهر

أعلنت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، عن وجود إصابات جديدة بين أطباء و تمريض مستشفى أحمد ماهر.
وأوضحت مينا، عن إصابة 9 حالات ايجابية من أصل 10 تم عمل مسحات لهم.
وأشارت إلى أن هناك 32 حالة إيجابية سابقة في الأيام الأربعة الماضية ما بين طبيب و تمريض في مستشفى أحمد ماهر.
وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:
أحمد اللواح
سونيا عبد العظيم
جبريل على يوسف
طارق شكرى
أشرف عدلي
هشام الساكت
ممدوح السيد
طارق حسين مخيمر
احمد عزت دراز
حسان السوري.. سوري الجنسية
ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة
كارم محمود رئيس قسم الباطنه بمستشفي الأقصر الدولى