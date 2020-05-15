ميسي: سيتين أساء فهم تصريحاتي عن قدرة برشلونة على التتويج بدوري أبطال أوروبا

فسر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، تصريحاته بشأن عدم قدرة النادي الكتالوني على المنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا المستجد.
ميسي كان قد خرج في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، كشف من خلالها أنه لا يعتقد أن مستوى البلوجرانا الحالي، يكفي للتتويج بدوري الأبطال.
كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني، علّق على التصريحات، مؤكدًا أن هُناك أشياء يتفق فيها مع البرغوث الأرجنتيني وأشياء لا، مؤكدًا أنّ برشلونة يملك خيارات للحصول على ذات الأذنين مثل الفرق الأخرى .
وقال ميسي في تصريحات لـ صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ربما أساء المدرب (كيكي سيتين) فهم ما قلته، قلت أنه اذا لعبنا بنفس مستوانا قبل التوقف لن نكون قادرين على الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف ليونيل: "لم أشك أبدًا في الفريق، ولا في جودته، وليس لدي شك في قدرتنا على الفوز في كل البطولات، ولكن ليس من خلال الطريقة التي كنا نلعب بها، ربما يكون الايقاف قد أفادنا على المدى الطويل علينا أن نرى".
وواصل ميسي: "كل شخص لديه رأيه وهو محترم للغاية، لقد لعبت في دوري الأبطال في كل المواسم السابقة، والطريقة التي كنا نلعب بها لن تكون كافية لنفوز باللقب ".