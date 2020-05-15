إصابة شيرين فراج.. برلماني: النائبة أصيبت بكورونا خارج البرلمان

أعرب النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، عن تقديره للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المجهودات التي يبذلها وتوجيهاته للأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، للحفاظ علي أعضاء مجلس النواب من فيروس كورونا ، من خلال تطبيق إجراءات وقاية غير مسبوقة.





وطالب النائب، رئيس المجلس باستمرار انعقاد جلسات البرلمان لمساندة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن ، مؤكدا أن "نواب الشعب" جميعهم على قلب رجل واحد، من أجل الانتهاء من حزمة التشريعات المكملة للدستور، والتشريعات الاقتصادية وغيرها من التشريعات المهمة التي تناسب متطلبات المرحلة.









وتابع: "النواب كانوا ومازالوا قدوة للجميع من أجل العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الحياة تدريجيا فى إطار التعايش مع أزمة فيروس كورونا، وفقا للتوجه العام في الدولة وما أعلنته منظمة الصحة العالمية".





وشدد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تهدف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية في مجال الاجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن مجلس النواب فى طليعة الصفوف للهيئات والمؤسسات التى أعلنت عن حزمة إجراءات صارمة لمواجهة كورونا، وذلك بداية من البوابة الرئيسية ورحلة التعقيم مرورا بالبصمة، حيث تم تفعيل بصمة الوجه، حتى الحرص على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة العامة واجتماعات اللجان.





كما أعرب النائب عن تمنياته للنائبة شيرين فراج بالشفاء التام والعاجل، لافتا الى أن إصابتها جاءت من خارج البرلمان وجرى عزلها في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، قائلا إن كورونا فيروس مراوغ وشرس وقد اعترفت منظمة الصحة العالمية بوحشيته وبصعوبة التوصل الى لقاح له.



