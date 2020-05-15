حيل سحرية لإخفاء خدوش السيارات في المنزل

كثيرا ما تتعرض سياراتنا للخدوش و الحكات أثناء سيرنا بالشوارع أو أثناء ركنها و تعتبر هذة الخدوش و الحكات مصدر إزعاج كبير بالنسبة لسائقي السيارات لأنها تتطلب الذهاب الي ورش لتقوم بإعادة رش لون السيارة من جديد و هذا يعتبر امر مكلف و مرهق بالنسبة للكثيرين في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .
خطوات ازالة خدوش و حكات السيارة :
1- اغسل الخدش المراد معالجته جيدا بالماء .
2- قم بصنفرته بورقة سنفرة 2000 حصى رملية، وإذا كان الخدش أعمق من الطبقة الملمعة يمكن الاستعانة بورقة سنفرة 1500 حصى .
3- اغسل الخدش و جففه بقطعة قماش مناسبة
4- احضر قليلا من البوليش الخاص بالتلميع
5- فم بفرك الخدش باستخدام البوليش لمدة دقيقة
6- قم بإحضار شمع الطلاء
7- قم بترك الشمع يجف لمدة نصف ساعة ثم اغسل مكان الخدش بالماء الجاري .
المرحلة الأخيرة من إصلاح الخدش تكون بتوزيع طبقة من شمع التلميع عالي الجودة، وبعد فردها بواسطة عجلة التلميع يتم غسل المنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة أي بقايا للمواد المستخدمة.