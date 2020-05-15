حيل سحرية لإخفاء خدوش السيارات في المنزل



كثيرا ما تتعرض سياراتنا للخدوش و الحكات أثناء سيرنا بالشوارع أو أثناء ركنها و تعتبر هذة الخدوش و الحكات مصدر إزعاج كبير بالنسبة لسائقي السيارات لأنها تتطلب الذهاب الي ورش لتقوم بإعادة رش لون السيارة من جديد و هذا يعتبر امر مكلف و مرهق بالنسبة للكثيرين في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





خطوات ازالة خدوش و حكات السيارة :







2- قم بصنفرته بورقة سنفرة 2000 حصى رملية، وإذا كان الخدش أعمق من الطبقة الملمعة يمكن الاستعانة بورقة سنفرة 1500 حصى .





4- احضر قليلا من البوليش الخاص بالتلميع







5- فم بفرك الخدش باستخدام البوليش لمدة دقيقة







6- قم بإحضار شمع الطلاء







7- قم بترك الشمع يجف لمدة نصف ساعة ثم اغسل مكان الخدش بالماء الجاري .



1- اغسل الخدش المراد معالجته جيدا بالماء .3- اغسل الخدش و جففه بقطعة قماش مناسبةالمرحلة الأخيرة من إصلاح الخدش تكون بتوزيع طبقة من شمع التلميع عالي الجودة، وبعد فردها بواسطة عجلة التلميع يتم غسل المنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة أي بقايا للمواد المستخدمة.