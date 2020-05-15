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سيارات

حيل سحرية لإخفاء خدوش السيارات في المنزل

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:59 م
خدوش السيارات
خدوش السيارات
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اشرف عطية
كثيرا ما تتعرض سياراتنا للخدوش و الحكات أثناء سيرنا بالشوارع أو أثناء ركنها و تعتبر هذة الخدوش و الحكات مصدر إزعاج كبير بالنسبة لسائقي السيارات لأنها تتطلب الذهاب الي ورش لتقوم بإعادة رش لون السيارة من جديد و هذا يعتبر امر مكلف و مرهق بالنسبة للكثيرين في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

خطوات ازالة خدوش و حكات السيارة :




1- اغسل الخدش المراد معالجته جيدا بالماء .

2- قم بصنفرته بورقة سنفرة 2000 حصى رملية، وإذا كان الخدش أعمق من الطبقة الملمعة يمكن الاستعانة بورقة سنفرة 1500 حصى .

3- اغسل الخدش و جففه بقطعة قماش مناسبة

4- احضر قليلا من البوليش الخاص بالتلميع

5- فم بفرك الخدش باستخدام البوليش لمدة دقيقة

6- قم بإحضار شمع الطلاء

7- قم بترك الشمع يجف لمدة نصف ساعة ثم اغسل مكان الخدش بالماء الجاري .

المرحلة الأخيرة من إصلاح الخدش تكون بتوزيع طبقة من شمع التلميع عالي الجودة، وبعد فردها بواسطة عجلة التلميع يتم غسل المنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة أي بقايا للمواد المستخدمة.
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