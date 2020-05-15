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ديني

حدث في 22 رمضان.. غزوة الطائف ومولد الخليفة العباسي الثامن عشر

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:20 ص
محمد شحتة
يحل علينا اليوم الجمعة، الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 15 مايو.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم:
1 هـ - الرسول محمد يبدأ إرسال السرايا النبوية لتحقيق بعض الأهداف الإسلامية، منها: سرية سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب، وسرية رابغ وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية الخرار وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص.

8 هـ - وقوع غزوة الطائف بين 12000 من المسلمين بقيادة الرسول وقبيلة ثقيف وبعض الفارين من هوازن، وهدفت الغزوة إلى فتح الطائف والقضاء على قوات ثقيف وهوازن الهاربة من غزوة حنين.

559 هـ - المسلمون يحققون نصرًا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

705 هـ - وصول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرة بعد أن استدعاه السلطان المملوكي المنصور حسام الدين لاجين بعد أن عقدت له المحاكمات في الشام.
277 هـ - مولد عبد الرحمن الناصر لدين الله، ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس وأول خلفاء قرطبة.

282 هـ - مولد جعفر المقتدر بالله، الخليفة العباسي الثامن عشر.
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