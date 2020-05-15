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أخبار العالم

إيجابيات كورونا في الإمارات

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:14 ص
شرطة الشارقة
شرطة الشارقة
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محمود نوفل
أكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ يفيد بسرقة مصارف أو صراف آلي منذ بداية العام الجاري.

وأشار الشامسي في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة الإمارات اليوم إلى انخفاض نسبة الجرائم، خصوصًا السرقة منذ بداية تطبيق تقييد الحركة المرورية وفترة التعقيم الوطني، وفي الوقت نفسه ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك يعود إلى انتشار 140 دورية أمنية متنوعة تتجول خلال فترة التعقيم في مختلف المناطق، و65 دورية أمنية موجودة على مدار الساعة بين الأحياء وبالمناطق الصناعية والتجارية، لضبط الشارع العام وتأمين السلامة وبث الطمأنينة وتقليل نسب الجرائم.

وألمح الشامسي ايضا إلى تراجع نسب سرقة محال الصرافة وأجهزة الصراف الآلي منذ بداية العام حيث وصلت إلى الصفر، إذ لم يتم تسجيل أي حالة سطو مسلح على محال صرافة خلال العام الجاري، وكانت جميع القضايا المسجلة قضايا سرقة بسيطة تم التعامل معها وضبط مرتكبيها. 

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وبين أن من أهم العوامل التي أسهمت في خفض قضايا السرقات والسطو بالشارقة، نشر التوعية بين الأفراد، وتركيب كاميرات مراقبة بشكل أوسع، ونشر الدوريات وتعزيز الأمن خلال فترة التعقيم الوطني.

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