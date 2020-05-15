AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إجلاء المصريين من 3 دول عربية اليوم.. ومطار سفنكس يستقبل أولى رحلات العالقين

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:16 ص
عودة المصريين العالقين
عودة المصريين العالقين
Advertisements
نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران استثنائية تتوجه إلى 3 دول عربية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقلع 3 رحلات جوية تسيرهم الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدن الرياض والكويت ودبي، كما تسير شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات أخري إلى مدينة أبوظبي، على أن تكون العودة إلى مطاري مرسي علم وسفنكس، حيث يعد وصول رحلات اليوم من العالقين إلى مطار سفنكس، هي الأولى التي يستقبلها المطار ضمن رحلات العالقين.


ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة ، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط العراقية تجلي مواطنيها من القاهرة.. وإير كايرو تنقل أجانب إلى فرنسا

إير كايرو تسيّر رحلة استثنائية لإعادة بريطانيين عالقين فى مصر إلى لندن

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في دبي ولاجوس ومسقط

اليوم.. مغادرة 3 رحلات طيران لإعادة المصريين العالقين في دبي ولاجوس ومسقط

مطار مرسى علم يستقبل 164 مصريا من العالقين في عمان

مصر تسير عدة رحلات طيران استثنائية اليوم لإعادة العالقين في 11 دولة

ترشيحاتنا

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

باستثمارات٧٠ مليون دولار..خطة حكومية لتوطين صناعة التابلت التعليمي في مصر

يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

سعر ومواصفات bmw 218 gran coupe جران كوبيه 2020 في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل