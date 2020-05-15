16589 إصابة و266 وفاة.. كورونا يتفشى في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجدأاو كوفيد19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 266 حالة.





وقالت قناة "كان" العبرية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل وصلوا الى 16589 إصابة، بينهم 60 حالة فى وضع خطير.





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وفى سياق منفصل أشارت القناة العبرية، إلى أن عدد إصابات كورونا في أمريكا، وصل إلى 1,457,593 حالة، والوفيات 86,912 حالة.





وتابعت "كان" أن حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت الى 4,527,291 إصابة، واجمالى الوفيات 303,418 حالة.



