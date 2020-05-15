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محافظات

بعد علمه بإصابته بكورونا أصيب بسكتة قلبية.. وفاة موظف بدمنهور

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
سيطرت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمستشفى الصدر بدمنهور بمحافظة البحيرة والمخصص  لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالبحيرة إثر وفاة  مصاب بداخل المستشفى فور ظهور نتيجة التحاليل وتأكيد إصابته بالفيروس

وأكد مصدر طبى ان المصاب توفى  إثر إصابته بسكتة قلبية، بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا وقبل نقله لمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار.

واوضح الدكتور أحمد بريقع مدير مستشفي صدر دمنهور، إن  المتوفى يعمل موظف بشركة بترول ويبلغ من العمر 52 عاما، مقيم بأرض ادمون بمدينة دمنهور، وانه توفى فور ظهور نتيجة تحاليله لفيروس كورونا والتأكد من إصابته.


وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تم دفن المصاب بمقابر أسرته بمنطقة القلعة فى دمنهور من خلال متخصصين فى ذلك مرتدين البدل الوقائية وقاموا برش وتعقيم منطقة المقابر قبل وبعد دفن الضحية.

وكانت مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار قد شهد أمس شفاء وخروج 14 مريضا والعودة لمنازلهم لاستكمال العزل بمنازلهم لمدة أسبوعين.


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