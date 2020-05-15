تبدأ من 184 ألف جنيه.. أسعار شقق الإعلان الـ13 لمحدودى الدخل

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،

أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه،

فيما يبلغ سعر الوحدة بمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح) 197 ألف جنيه..

وهو سعر منخفض عن آخر طرح للوحدات بالقاهرة والجيزة قبل نحو عامين "آخر 2018" بــ41 ألف جنيه لمدن الصعيد، وبـــ28 ألف جنيه لمطروح والبحر الأحمر.