حكم زينة الزوجة لزوجها في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى يرد.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته: هل زينة الزوجة لزوجها في نهار رمضان يؤثر على الصيام؟





وأجابت نورا عبد الفضيل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأصل في الزينة الإباحة لقوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".





وأشارت إلى أن الزوجة يجب عليها التزين لزوجها بل وتؤجر على ذلك، منوهة أنه بالنسبة ل زينة الزوجة لزوجها في نهار رمضان فلو كانت تعلم أن ذلك يفضي إلى فساد صيامه فلها أن تترك ذلك وتأثم إن فعلته، والحرى لها أن تتزين لزوجها بعد الإفطار.









قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن لبس الباروكة للتزين للزوج لا بأس به، مستشهدًا بما أُثر عن السيدة عائشة أنها قالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت، وتصنعي لزوجك كما تتصنعين للزيارة" وقولها: لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك".





وأضاف ممدوح في فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز لبس الباروكة للتزين للزوج؟ أنه لا حرج على المرأة من لبس الباروكة بقصد التزين بها للزوج داخل المنزل كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء خاصة إذا كان هذا بعلم الزوج وإذنه، مشيرًا إلى أن زينة المرأة من الحقوق الزوجية التي لا يسعها تركها، ومن لوازم الحياة الزوجية السعيدة.





وتابع:" يجب على الزوجة أن تتزين لزوجها بالطريقة التي يحبها ويرغب فيها، ما لم يلحقها ضرر، أو يأمرها بمحرم، ويتأكد وجوب الزينة على الزوجة وتأثم بتركها إذا طلبها الزوج،لافتًا إلى أن من يتأمل الآيات التي ذكر الله فيها الحياة الزوجية، وعمق هذه العلاقة الكبيرة، وأهدافها واتجاهاتها: تظهر له الحكمة من أمر الزوجة بالزينة لزوجها.



