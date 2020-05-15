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محافظات

تنظيم مسابقة إلكترونية فى القرآن الكريم بأبو سمبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:57 م
مسابقة إلكترونية
مسابقة إلكترونية فى القرآن الكريم
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شاذلى عبد الفتاح
دعمًا لمبادرة " خليك فى بيتك " تنظم إدارة أوقاف أبو سمبل بالتعاون مع مركز شباب مدينة أبوسمبل السياحية مسابقة فى القرآن الكريم  خلال الفترة من  20 حتى يوم 27 رمضان الحالى حيث يتم إجراء المسابقة إلكترونيًا حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ محمود عبد العال مدير إدارة أوقاف أبو سمبل السياحية بأنه حرصًا على مداومة القرآن وعدم الإنقطاع عن مراجعته لاسيما فى شهر القرآن تجرى مسابقة إلكترونية للقرآن الكريم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والهاتف المحمول. 

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وأشار الشيخ محمود عبد العال بأنه يتم إختبار الطلاب وهم فى منازلهم ويمارس أولياء الأمور دور المراقب أثناء تأدية الإختبار.

وفى نفس السياق أضاف أحمد فتحى الطاهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو سمبل السياحية بأن المسابقة متاحة لجميع الأعمار من الجنسين من سن ٥ حتى ٢٠ عامًا حيث  يتم تقييم المتقدمين إليها بكافة المستويات ويعلن عن الفائزين فى نهاية المسابقة وتصل الجوائز ال الفائزين فى منازلهم.

وأوضح أحمد فتحى بأن تسجيل البيانات والإشتراك عن طريق الرابط التالى (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScma7OXG6F959uCR1uwbQPe-oS3THJCy3wy61s2rX7VEbz0Dw/viewform)  أو عن طريق  إرسال رساله نصية او الواتس علي رقم 01145290743 تتضمن الرسالة أسم الطالب ورقم التواصل والمستوى المراد التقدم إليه وتاريخ ميلاد المتقدم .
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