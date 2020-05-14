AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صرف 115 ألف جنيه صدقة الفطر للأسر الأكثر احتياجا في أسوان

الخميس 14/مايو/2020 - 01:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل كافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة والمكثفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجًا لإضفاء أجواء السعادة والفرحة عليهم وخاصة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المعظم.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عزت محمد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " بأن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف 115 ألف جنيه صدقة الفطر لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد عزت بأن تنفيذ ذلك يأتى فى إطار مشروع صدقة الفطر الذي تبنته وزارة الأوقاف هذا العام . 

واقرأ أيضًا:

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك ستبدأ إدارة البر بمديرية أوقاف أسوان فى صرف الـ 115 ألف جنيه صدقة الفطر. 

وأكمل الدكتور محمد عزت بأن الفئات المستهدفة للاستفادة من صدقة الفطر هى المدرجة ضمن قاعدة  بيانات الأسر الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه سيتم توزيع المبالغ المالية على الأسر الأكثر إحتياجًا بواقع 200 جنيه لكل أسرة وذلك بعد تقديم الأبحاث الاجتماعية والأوراق المطلوبة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا

الأوقاف تلغي بعثات الحج على نفقتها وتوجه مخصصاتها لمساعدة المتضررين من أثار كورونا

بعد إلغاء بعثة الحج.. هل يجوز توجيه تكاليف العمرة أو الحج للفقراء متضرري كورونا؟

لتخفيف آثار كورونا.. أوقاف أسوان توزع 350 ألف جنيه على 700 أسرة من الأولى بالرعاية

أوقاف أسوان: إذاعة قرآن المغرب والفجر وفقا لضوابط الوزارة

أوقاف أسوان: طلبات عديدة تقدمت لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاتى المغرب والعشاء بضوابط الوزارة

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

الحكومة: علاج الطبيب المصاب بعدم القدرة على الرؤية على نفقة الدولة بالمركز الطبى العالمى

طفح جلدي.. سيدة تشرح الأعراض التي ظهرت على طفلها بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور

غدا.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة

صلاة التهجد.. وقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها

يغلق بابا بحكمته ويفتح ألف باب برحمته.. رسالة غامضة من زينة عبر إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة