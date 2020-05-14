صرف 115 ألف جنيه صدقة الفطر للأسر الأكثر احتياجا في أسوان

تواصل كافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة والمكثفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجًا لإضفاء أجواء السعادة والفرحة عليهم وخاصة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المعظم.





وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عزت محمد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " بأن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف 115 ألف جنيه صدقة الفطر لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة.





وأشار الدكتور محمد عزت بأن تنفيذ ذلك يأتى فى إطار مشروع صدقة الفطر الذي تبنته وزارة الأوقاف هذا العام .





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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك ستبدأ إدارة البر بمديرية أوقاف أسوان فى صرف الـ 115 ألف جنيه صدقة الفطر.





وأكمل الدكتور محمد عزت بأن الفئات المستهدفة للاستفادة من صدقة الفطر هى المدرجة ضمن قاعدة بيانات الأسر الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه سيتم توزيع المبالغ المالية على الأسر الأكثر إحتياجًا بواقع 200 جنيه لكل أسرة وذلك بعد تقديم الأبحاث الاجتماعية والأوراق المطلوبة .