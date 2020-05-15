غفير ينقل عدوي كورونا لطبيب.. وعزل 15 من المخالطين.. تفاصيل





سيطرت حالة من الهلع بين أهالى عزبة حمادة سرحان بدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة إثر ظهور إصابة 6 أفراد من بين 11 شخصا بعائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد وعزل طبيبين و،٤ ممرضات عزل منزلى وذلك بعد أن تم عزلهم بمستشفى الصدر لحين إجراء تحليل pcr بالمعمل المشترك والتى أكدت إصابة ال6 أفراد بفيروس كورونا.





ومن جانبه أوضح الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية وحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الصحة بالمجلس فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" أن غفير نظامى يمتلك توك توك من أهالى عزبة حماده سرحان بدائرة المركز ظهرت عليه أعراض الفيروس وظلت عليه الأعراض لمدة 4 أيام إلى أن تدهورت حالته الصحية وكح دم .





وأشار إلى نقله بعد ذلك إلى مستشفى المحمودية فتأكد الأطباء بالمستشفى بأنه يعانى من أعراض فيروس كورونا المستجد فتم تحويله للعزل fمستشفى الصدر بدمنهور وبرفقته ١٠ أشخاص آخرين من أفراد عائلته المخالطين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة بالمعمل المشترك للتأكد من مدى إصابتهم من عدمه .









وأوضح القاضي بأنه بعد ان أكدت التحاليل إصابة الغفير النظامى وزوجته ووالده ووالدته وأختين له وسلبية باقى الحالات تم نقل الخفير النظامى وزوجته لمستشفى الحجر الصحي بالعجمى وتوزيع باقى المصابين على مستشفيات الحجر.





واكد وكيل لجنة الصحة على عزل طبيبان و٤ ممرضات من مستشفى المحمودية عزل منزلى بالإضافة إلى عزل باقى الأفراد المخالطين للغفير والتى أكدت التحاليل سلبية حالتهم فى منازلهم لمدة اسبوعان كتدبير احترازى مع إتخاذ كافة الإجراءات لرش وتطهير وتعقيم منازل المصابين والمخالطين لهم وللقرية.



