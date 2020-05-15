قطر تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت وزارة الصحة القطرية، 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر، إلى 25865 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن تعافي 190 شخصا من كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3546 حالة.





وألقت الوزارة القطرية، اللوم في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات على عدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.





وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم بلغ 302462.





فيما وصل عدد الإصابات جراء وباء "كوفيد-19" إلى 4 ملايين و443793 مصابا، فيما تعافى أكثر من مليون و588 ألف حالة.