فلسطين تسجل 6 إصابات كورونا جديدة و5 حالات تعافي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 و5 حالات شفاء.





وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن 4 حالات تعافي سجلت في ضواحي القدس، وحالة واحدة في رام الله والبيرة.





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وأوضحت الكيلة أن جميع حالات الإصابة كورونا المتواجدين العزل بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المركزة.





وتابعت الكيلة أنه لليوم الثامن على التوالي لم يتم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء القدس.





واكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 554 إصابة، ولا تزال 119 حالة تتلقي العلاج، بينها 61 في القدس، و52 في باقي المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.



