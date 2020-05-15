هنادي مهني تشوق متابعيها بمشهد من مسلسل الفتوة

نشرت الفنانة هنادى مهنى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مشهدا من مسلسل الفتوه.
وعلقت هنادى على المشهد قائلة: واخيرا حاجه تفرح نقول مبروك ؟#الفتوة #ليل #شكر.
ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات "فنانه كبيره"، "مبروك"، "دورك حلو اوي وتمثيلك يجنن، "فنانه وليكي مستقبل هايل".
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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.