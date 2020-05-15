هنادي مهني تشوق متابعيها بمشهد من مسلسل الفتوة





وعلقت هنادى على المشهد قائلة: واخيرا حاجه تفرح نقول مبروك ؟#الفتوة #ليل #شكر.





ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات " فنانه كبيره"، " مبروك"، " دورك حلو اوي وتمثيلك يجنن، "ف نانه وليكي مستقبل هايل".





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