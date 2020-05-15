الحلقة 22 من مسلسل الفتوة.. ياسر جلال يتزوج مي عمر

شهدت أحداث مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال تطورات أبرزها

قيام عزمي "أحمد صلاح حسني" بمغادرة الجمالية، بعد خسارته للفتونة.





ويهدد عزمي،شقيقته "ليل" التي تجسدها مي عمر" بقتل "حسن" الذي يجسده ياسر جلال إذا تزوجت منه، وتذهب ليل إلى حسن الجبالي تطلب منه أخذ حق أمها من حسيبة "عايدة رياض".