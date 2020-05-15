تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

تسببت جائحة الفيروس التاجي في خسائر فادحة في القطاع البحري في إيطاليا مع تباطؤ حركة المرور في موانئ البلاد وتقويض جهود الإغلاق الروابط التجارية مع بقية العالم.





كشف موقع "bbc" الأخبارى عن أكثر الأماكن والمحلات التى تضررت بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا.





تقع إيطاليا في مركز تفشي مرض كوفيد 19 في أوروبا وثاني أكثر البلدان تضررا بعد الصين ، و أعفت إيطاليا موانئها من عمليات الإغلاق للحفاظ على خطوط الإمداد للسلع الطبية الأساسية والمواد الغذائية سليمة.









كما يتم نقل حوالي 70٪ من إجمالي التجارة في البلاد على متن السفن، وفقًا لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ، وهي مجموعة أبحاث بيانات مستقلة في إيطاليا، بأنه تم تعفن وتوقف جميع البضائع بسبب إغلاق المحلات التجارية.





وتعفنت المحاصيل مع إصابة المزارعين الإيطاليين بالفيروس التاجي والجفاف، واتلاف البضائع فى المحلات التجارية بشكل كبير بسبب غلقها لفترات طويلة.







