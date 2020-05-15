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أخبار العالم

210 وفيات.. الإمارات تسجل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الجمعة، أنه في إطار توسيع  نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تمكنت الوزارة من إجراء أكثر 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن  تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة أسفر عن اكتشاف 747  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة المكتشفة ترفع مجموع الحالات المصابة المسجلة إلى 21,831 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفاة مصابين من جنسيات مختلفة نتيجة للإصابة بفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 210 حالات وفاة.

وأعربت الوزارة عن حزنها واسفها وخالص تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 398 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 7,328.

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