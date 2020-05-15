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أصل الحكاية

مسجد الجمعة.. قصة أول جامع فى مدينة ديربان بجنوب أفريقيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:10 م
مسجد الجمعة بجنوب
مسجد الجمعة بجنوب أفريقيا
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أمينة الدسوقى

بها الكثير من المساجد التى تمتلئ بالمصلين هو مسجد الجمعة الذي يقع في مدينة ديربان إحدى محافظات كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا والذي تم التحضير لبنائه منذ شهر أغسطس فى عام 1881 حيث تم تخصيص قطعة الأرض ليتم بناء المسجد عليها.


بٌني هيكل المسجد الصغير فى جنوب أفريقيا من القليل من الطوب ومواد البناء، في شارع غراي - شارع الدكتور يوسف دادو حاليا- وبعدها تم توسيع المسجد من خلال شراء الأرض المجاورة لتوسيع المسجد.


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أصبح مسجد الجمعة أول مسجد يقام في مدينة ديربان، وأقدم وأكبر مسجد في نصف الكرة الجنوبي، فطراز مسجد الجمعة فريد من نوعه وشكل هندسي جميل، كانت به سجادات صلاة لاستيعاب 200 مصلي، وحاليا يستوعب المسجد حوالي 6000 مصلي في وقت واحد.


يضج المسجد بآلاف المسلمين فى كل يوم جمعة في شارع غراي  فهو مسجد يمثل المركز الروحي للمسلمين في مدينة ديربان، حيث استغرق التوسع واستكمال بناؤه من عام 1881 حتى استكماله فى بدايات العام 1930.


أهمية مسجد الجمعة تتمحور أيضا فى كونه منارة للعالم حيث مدرسة إسلامية والتي تدار من خلال المسجد، كما أنه يعد أول مئذنة شيدت في شارع غراي في عام 1904، وتمت إضافة المئذنة الثانية إلى المسجد في عام 1905 حيث كانت المأذنتين في وقت من الأوقات أعلى مبنى في مدينة ديربان.

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