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أخبار العالم

الفاتيكان: إعادة فتح كنيسة سانت بيتر أمام السياح

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الفاتيكان، اليوم الجمعة، إعادة فتح كنيسة سانت بيتر أمام السياح.

وتعتبر كاتدرائية القديس بيتر أشهر مبنى من عمارة عصر النهضة وواحدة من أكبر كنيستين على مستوى العالم, وهي من أهم المزارات الكاثوليكية.

وتقع الكاتدرائية في ميدان القديس بيتر بقلب مدينة الفاتيكان.

وتتميز الكاتدرائية بمعمار فخم من الخارج وديكورات رائعة من الداخل، حيث يمكن تمييز الكاتدرائية عن بعد عن طريق قبتها العالية ومسموح بالصعود إلى قمتها للتمتع بمنظر رائع لمدينة روما.

ومن الداخل ستشعر أنها متحف للفن فهناك لوحات رائع في كل مكان كما توجد رسومات جميلة للفنان مايكل أنجلو على سقف الكاتدرائية العالي، ويوجد واجهة الكاتدرائية الشرفة الباباوية والتي يخرج بها البابا بعد تعيينه أو في الأعياد لتحية الحشود المؤمنة وإلقاء الخطب عليهم.
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