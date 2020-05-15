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رياضة

من جنة الزمالك لبهدلة المحاكم.. الإفراج عن حمدي النقاز مع إيقاف التنفيذ.. القصة كاملة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:08 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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إسماعيل محمود
أعلنت محكمة سوسة الابتدائية، اليوم الجمعة، عن الحكم الصادر بحق الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، بعد خرقه قواعد الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت محكمة سوسة الابتدائية الحكم بحبس النقاز 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، والإفراج عنه، لكنه سيكون تحت رحمة القضاء التونسي، وفي أي وقت حال ارتكابه لأي مخالفة سيتم تنفيذ الحكم عليه.

كان حمدي النقاز لاعبًا أساسيًا في نادي الزمالك، لكنه اختار الهروب وخيانة فريقه، لم يتم صرف المستحقات المالية في وقت من الأوقات، ليقرر الرحيل عن الفريق في منتصف الموسم، تحديدًا في شهر نوفمبر الماضي، حيث قام بفسخ العقد، والشيء الأكيد أن هذا اليوم ندم عليه النقاز كثيرًا، لما حدث بعده برغم من حكم الفيفا لصالح في قضيته أمام الفارس الأبيض.

هرب النقاز في شهر نوفمبر، واعتقد البعض أن رحيله سيسبب مشكلة كبيرة على مستوى مركز الظهير الأيمن، لكن حازم إمام تفانى في عمله، وقام بسد الفراغ الذي تركه النقاز، بدون بديل له.

الزمالك استطاع الفوز بكأسي السوبر الإفريقي والمصري على حساب ناديي الترجي التونسي والنادي الأهلي على الترتيب، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأصبح أحد أفضل أندية القارة مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وفي نفس الوقت كان حمدي النقاز يبحث عن نادي يحتضنه ويضمه، لم يجد ناديًا مصريًا أو تونسيًا أو خليجيًا أو أوروبيا يضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

حمدي النقاز انضم في شهر فبراير لنادي سولدوفا الليتواني، ناد لم يسمع عنه أحد ، لكن النقاز انضم له لأن فترة الانتقالات كانت مفتوحة هناك، لكن قدومه تبعه تفشي فيروس كورونا، لتتوقف الحياة الكروية ، ويخسر النقاز أكثر من 6 أشهر في مسيرته دون ممارسة كرة القدم.

وفي شهر إبريل الماضي، حكم الفيفا لصالح النقاز، بتغريم الزمالك مليونا و 250 ألفا، مع منع الفريق من التعاقدات لـ 3 فترات تعاقد.. فرح النقاز ومحاميه، وأخذا يظهران في القنوات الفضائية للعديد من الأيام، حتى يوم 22 إبريل، عندما اخترق النقاز قواعد الحظر المفروضة في البلاد، وتم ظبطه بدون رخصة تتيح له بالسير أثناء وقت الحظر، ليعتدي على أحد الموظفين ويتم القبض عليه.

وحكمت المحكمة عليه بالحبس 4 أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة ألف دينار، ليتم إيداعه في السجن منذ 30 إبريل الماضي، حتى أصدرت المحكمة قرارها اليوم، ليتم الإفراج عنه، لتنقلب حياة اللاعب رأسًا على عقب بعد خروجه من جنة الزمالك.
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