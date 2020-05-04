رئيس النجم الساحلي يتدخل لإنقاذ حمدي النقاز من السجن

كشفت تقارير اعلامية تونسية اليوم الاثنين عن تدخل رئيس النجم الساحلي التونسي في أزمة لاعبة السابق حمدي النقاز، الذي تم الحكم عليه بالسحن بسبب تهجمه على شرطي.





وأكدت التقارير الإعلامية ان رئيس النادي رضا شرف توسط لدى الشرطي المتضرر من أجل إسقاط دعواه ضد اللاعب، بحسب ما ذكرت إذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم.





ونشرت الإذاعة نسخة من مذكرة اسقاط الدعوى التي قدمها الشرطي، ما يمهد لإلغاء الحكم الذي صدر بحق اللاعب.





وكانت الشرطة أوقفت النقاز منذ 22 ابريل الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجوال الليلي، وتهجمه على شرطي.



