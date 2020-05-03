خاص.. محامي حمدي النقاز: تعرض اللاعب لوعكة صحية داخل السجن شائعة

نفي أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك
السابق، شائعة تعرض الللاعب لوعكة صحية أثناء وجوده في الاحتجاز على إثر القضية التي حُكم عليه فيها بالسجن 4 أشهر في تونس.
وقال أنيس بن ميم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" حمدي النقاز بخير وتعرضه لوعكة صحية مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة". وأصدرت المحكمة في تونس حكمًا، الخميس الماضي، بحبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة 100 دينار. يذكر أن حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد الزمالك، حيث حكمت الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه.
وفسخ حمدي النقاز
تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمير الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.