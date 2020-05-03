خاص.. محامي حمدي النقاز: تعرض اللاعب لوعكة صحية داخل السجن شائعة

أثناء وجوده في الاحتجاز على إثر القضية التي حُكم عليه فيها بالسجن 4 أشهر في تونس.





وقال أنيس بن ميم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" حمدي النقاز بخير وتعرضه لوعكة صحية مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة".





وأصدرت المحكمة في تونس حكمًا، الخميس الماضي، بحبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة 100 دينار.

يذكر أن حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد الزمالك ، حيث حكمت الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه.

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمير الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

