الصحة العالمية: شرط واحد لـ قدرة الدواء على إنهاء كورونا





توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون العدالة في توزيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا، هي الشرط الوحيد الذي يمكنه جعل الدواء قادر على إنهاء وباء كورونا.





وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا ما لم يتم توزيعهما بعدل على الجميع.





وتابع خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بفيروس كورونا، أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول للقضاء على الفيروس. مشيرا إلى أن "إن نماذج السوق التقليدية لن توفر (الدواء واللقاح) كما يلزم للعالم بأسره". بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.





وحذرت المنظمة الخميس من أن الجائحة لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.







