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جمال شعبان يكشف أسباب تشوهات القلب

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:57 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عادل نصار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك أربعة تشوهات تحدث فى القلب منها ضيق الشريان الرئوى ووجود ثقب فى القلب بين البطينين وحدوث ضخامة فى البطين الأيمن وانزعاج الشريان الأبهري الذي يأخذ الدم من البطين الأيسر إلى أنحاء الجسم باتجاه البطين الأيمن.


وأوضح "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، ان المشكلة الأساسية التى تقابل الطفل فى هذا المرض هى نقص الدم الذى يؤكسج فى الرئتين.


وتابع عميد معهد القلب، أنه :"لذلك سوف يعانى الطفل، مع مرور الوقت، من نقص الأكسجين، لذا سوف يصبح لونه أزرق، ويظهر أولًا فى الشفاه والأظافر، وسيكون نموه أقل من أقرانه من نفس العمر. ويمكن أن نلاحظ أن أصابعه، وبخاصة الأظافر زرقاء ومدورة فى شكل المضرب".


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