الداخلية: ضبط 5949 شخصا خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.







وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.





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ضبط 5949 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، وضبط 1449 سيارة مخالفة، وضبط 148 دراجة نارية مخالفة، وضبط 214 مركبة "توك توك" مخالفة. وتملقرار حظر المواطنين، وضبط 1449 سيارة مخالفة، وضبط 148 دراجة نارية مخالفة، وضبط 214 مركبة "توك توك" مخالفة.







