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حوادث

الداخلية: ضبط 5949 شخصا خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:42 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.


وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتم ضبط 5949 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، وضبط 1449 سيارة مخالفة، وضبط 148 دراجة نارية مخالفة، وضبط 214 مركبة "توك توك" مخالفة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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