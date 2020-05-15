قصة بوديسة.. طبيبة جزائرية فقدت حياتها وهي حامل خلال علاجها مرضى كورونا

بوديسة طبيبة جزائرية لقت روحها الرفيق الأعلى بعد إصابتها بفيروس كورونا وهي كانت تعالج مرضى جائحة كورونا، وهي لا تزال حامل في الشهر السابع.

خبر وفاة الطبيبة بوديسة ذات الـ 29 عاما أهم أرجاء الجزائر بالحزن والألم على رحيلها المبكر، وهي تؤدي واجبها بالجيش الأبيض دون اكتراث لغناء حملها، لتتوفى وهي في الصفوف الأولى لمعالجة مصابي فيروس كورونا.





وتوفيت الطبيبة فجر يوم الجمعة في مستشفى عين كبير، بعد أن عانت من أعراض المرض الوبائي.

نقل جثمان الطبيبة الرحلة وسط حزن شديد من قبل زملائها الذين نعوها، وتألموا لرحيلها.

ترحم رواد التواصل الاجتماعي بالجزائر ونعوا وفاتها، ووصفتها بالبطلة الشجاعة التي فقدت حياتها من أجل علاج مرضى كورونا.