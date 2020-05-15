AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تساهم في تنفيذ المشروعات القومية.. رئيس هيئة قناة السويس يوضح تفاصيل تدشين أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:24 م
تدشين كراكة مهاب
تدشين كراكة مهاب مميش
Advertisements
اسراء صبري
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بالفعل تم تدشين الكراكة مهاب مميش، اليوم، والتي تعد أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التدشين تم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك نتيجة للأزمة الحالية.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلته الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن كراكة "مهاب مميش" تعد من ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الأسطول البحري لقناة السويس، موضحا أن الخطة تتضمن وجود "كراكتين" تم تدشين الأولي اليوم.

اقرأ أيضا: حفر قناة السويس.. سميرة عبد العزيز تكشف سرًا جديدًا عن كتابة مسلسل بوابة الحلواني

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة ستصل نهاية العام، مضيفا أن طولها يصل إلي 147 مترا، وعرضها 23 مترا، بالإضافة إلي أن عمقها يصل إلي 35 مترا. 

وأشار إلى أن الكراكة تعمل على زيادة القدرة الفنية لهيئة قناة السويس وتطوير المجرى الملاحى، بالإضافة إلى أنها تساهم في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأوضح، أنه منذ بداية بناء الكراكة قامت الهيئة بإرسال أفضل المهندسين للتدريب، بالإضافة إلي حضور بناء الكراكة نفسها، معقبا الكراكة تضم أفضل المهندسين، بالإضافة إلى أنها تستخدم التقنية الحديثة على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناة السويس تعلن تدشين الكراكة مهاب مميش الأضخم في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

صراع الزوجات.. خلاف أصالة وإنجي علي بسبب طارق العريان

فضل صلاة التهجد .. 23 أمرا يحدث لمُصليها في العشر الأواخر

تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة مبارك للقلعة البيضاء.. النادي يرفض استئناف تدريبات اللاعبين.. الإفراج عن النقاز

نتيجة مذهلة.. ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟