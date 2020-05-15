تساهم في تنفيذ المشروعات القومية.. رئيس هيئة قناة السويس يوضح تفاصيل تدشين أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه بالفعل تم تدشين الكراكة مهاب مميش، اليوم، والتي تعد أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التدشين تم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك نتيجة للأزمة الحالية.



وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلته الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن كراكة "مهاب مميش" تعد من ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الأسطول البحري ل



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وتابع رئيس هيئة قناة السويس ، أن الكراكة ستصل نهاية العام، مضيفا أن طولها يصل إلي 147 مترا، وعرضها 23 مترا، بالإضافة إلي أن عمقها يصل إلي 35 مترا. وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلته الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن كراكة "مهاب مميش" تعد من ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الأسطول البحري ل قناة السويس ، موضحا أن الخطة تتضمن وجود "كراكتين" تم تدشين الأولي اليوم.اقرأ أيضا: حفر قناة السويس.. سميرة عبد العزيز تكشف سرًا جديدًا عن كتابة مسلسل بوابة الحلواني وتابع



وأشار إلى أن الكراكة تعمل على زيادة القدرة الفنية لهيئة قناة السويس وتطوير المجرى الملاحى، بالإضافة إلى أنها تساهم في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.





وأوضح، أنه منذ بداية بناء الكراكة قامت الهيئة بإرسال أفضل المهندسين للتدريب، بالإضافة إلي حضور بناء الكراكة نفسها، معقبا الكراكة تضم أفضل المهندسين، بالإضافة إلى أنها تستخدم التقنية الحديثة على أكمل وجه.