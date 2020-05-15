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عمرو حسن: الملابس لا تنقل كورونا وتوزيع الجونتيات على المواطنين عند دخول المحلات

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:46 م
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
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أسامة علي

كشف عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، الإجراءات الاحترازية التي تم إخطار محلات بيع الملابس ضمن جهود مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.


وأوضح حسن ،خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه تم تحديد أولويات تشغيل المحلات مع كافة الاطراف خلال شهر رمضان، معقبا:" تجار الملابس بيستنوا رمضان عشان موسم".

 

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن الشعبة وجهت أصحاب المحلات بتعقيمها وارتداء الكمامات وتوزيع الجونتيات على المواطنين عند دخولهم المحلات.


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وقال عمرو حسن ، جميعا نستهدف حماية حياة المواطنين والحفاظ عليها، وتقوم الغرفة بمتابعة محلات الملابس باستمرار للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

 

ونفى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، شائعة نقل الملابس لفيروس كورونا.

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