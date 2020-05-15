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توك شو

شعبتا الملابس والأحذية: 4 مواسم للبيع والشراء منها رمضان.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:05 ص
رئيس شعبة الملابس
رئيس شعبة الملابس
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أسامة علي

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إن شراء مستلزمات الملابس والأحذية في مصر مرتبطة بالمواسم والأعياد، عكس ما يحدث فى باقى دول العالم.


وأوضح خلال استضافته برنامج "التاسعة المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه يوجد 4 مواسم رئيسية لشراء الملابس فى مصر وهى موسم بداية الصيف، عيد الفطر، المدارس، وموسم الشتاء.


وأكد رئيس شعبة الملابس، أن جميع عمليات البيع والشراء فى الشركات والمصانع المتخصصة فى صناعة الملابس والأحذية مرتبطة بالمواسم السابق الإشارة لها.


ومن جانبه، قال شريف يحيى رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، إن ما سبق الإشارة إليه ينطبق أيضا على صناعة الجلود، لافتا إلى زيادة  ذلك في موسم رمضان فهو بمثابة انتهاء السنة المالية لسوق الأحذية.


وأشار إلى أن فكرة تطبيق الحظر الكلى خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، يؤثر سلبًا على هذه القطاعات والعاملين بها.

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