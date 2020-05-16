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تعليم

كلية البنات عين شمس تعلن عن مواعيد روابط رفع الأبحاث

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعنلت الصحفة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس بيانا بشأن روابط رفع الأبحاث ستكون متاحة لجميع الطلاب من فرق النقل  بداية من يوم ٢١ مايو طبقا للموعد المتفق عليه .
 
وأوضحت انه  سيتم وضع روابط رفع الأبحاث علي موقع الكلية و ارسالها علي جروبات الواتس أب الخاصة بكل فرقة و ارسالها علي إيميلات الطالبات و ايضا وضعها على صفحة الكلية.

ونوهت الى ان الدخول علي روابط رفع الأبحاث سيكون من ميل الطالبة الرسمي فقط و لا يوجد طريقة اخري للدخول .
  
وأشارت الي ان طالبة ما زالت منتظرة الرد من الدعم الفني لتفعيل الإيميل تم الانتهاء من إعادة تفعيل جميع الميلات و ارسال كلمات المرور الجديدة ال it في الأقسام.

ولفتت الى انه جار ارسال كلمات المرور الجديدة الآن علي جروبات الواتس أب الخاصة بكل فرقة .
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