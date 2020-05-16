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سيارات

4 أسباب تقلل من قيمة السيارة

السبت 16/مايو/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تسعى شركات السيارات إلى رفع كفاءة سياراتها وجعلها أكثر اعتمادية بهدف تجنب الاعطال لفترات طويلة خاصة ان بعض السائقين ترتكب بعض الاخطاء تخفض اعتمادية السيارة كما تجعلها عرضة للعديد من المشاكل والاعطال .

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح التي يرتكبها السائقين والتي تخفض اعتمادية السيارات


1-يلجا قائدى السيارات إلى تزويد سياراتهن بوقود منخفض السعر والجودة وذلك  من أجل توفير وهو بالطبع تصرف خاطئ حيث يقلل العمر الافتراضي للمحرك .

2- يجب فحص السوائل والزيوت في السيارة على الرغم من أهميتها الكبيرة مما يسبب عدد من المشاكل والاعطال مع مرور الوقت

3-ركن السيارة لفترات طويلة يخفض من اعتمادية السيارة حيث أن عدم تشغيل السيارة يسبب سرعة تلف البطارية بالإضافة إلى فقد زيت المحرك وذلك لخواصه ولزوجته مما يؤثر على  المحرك بالسلب ويعرضه للأعطال .

4- يلجأ قائدي السيارات أيضا إلى استبدال قطع غير سيارتهم بأخرى مقلدة منخفضة الجودة وهو يؤثر على العمر الأفتراضي للسيارات ويؤثر على اعتماديتها .
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