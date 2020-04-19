4 أعطال في محرك السيارة يمكن إصلاحها بنفسك .. تعرف عليها

الكثير من السائقين يشعرون بحالة من القلق الشديد فور تعرض محرك سيارتهم الخاصة لعطل ، ولكن لا يعلم البعض ان هناك أعطالا يمكن معالجتها ، فالمهم ان نتعرف عليها ونتعامل معها.





فليس كل عطل بالسيارة يستحق ان تذهب بها الي الميكانيكي الخاص أو مركز الصيانة المعتمد ، فلابد من معرفة سبب العطل حتى تتمكن من معالجته وبالاخص اذا كنت في مكان بعيد عن العمران وتحتم الظروف وقتها العلاج الفوري .





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وخلال السطور القادمة نتعرف على 4 أعطال للمحرك وأسبابها وكيفية معالجتها الفورية .





أولا عدم دوران المحرك : عند إدارة المفتاح لا يدور المحرك وفي هذه الحالة، قد يكون بسبب ضعف البطارية أو تلفها و يتم تلافي هذا العيب بشحن البطارية أو تغييرها، السبب الثاني للعطل هو رداءة وصلات كابلات البطارية ويتم تدارك ذلك بتنظيف أقطاب البطارية أو تغيير الكابلات، السبب الثالث قد يكون وجود ماء داخل السلندرات وفي هذه الحالة يفضل اللجوء لميكانيكي متخصص، كذلك قد يكون العطل بسبب عيب في مفتاح التوصيل الرئيسي، وفي هذه الحالة يفضل استبدال مفتاح الكونتكت.





ثانيا بطء دوران المحرك : السبب قد يكون ضعف البطارية و نتجاوز هذه المشكلة بشحن البطارية ، تآكل الكابلات الموصلة و ينصح في هذه الحالة بسرعة تغييرها، عدم تلامس الكابل الأرضي مع الهيكل الخارجي ولتلافي هذا العيب ينظف مكان الوصلة جيدا و يحكم ربطها ، كذلك قد يكون السبب في ذلك وجود عيب في المارش و على الفور يتم استبداله، أو زيادة لزوجة الزيت في كرتير الزيت وفي هذه الحالة يتم تفريغه وإعادة ملئه، او يكون هناك ضعف فى طرمبة البنزين وفى هذه الحالة لابد من تغيير قلب الطرمبة .





ثالثا دوران المحرك بدون اشتعال : اختبر عمل طرمبة البنزين بنزع خرطوم توصيل الوقود من ناحية الكربراتير، ثم أدر المحرك بالمارش واختبر اندفاع البنزين من الخرطوم مع دوران المحرك، اضغط بدال البنزين عدة مرات ثم انظر إلى الكربراتير فاذا كان جافا فمعنى ذلك وجود شوائب في فونيات الكربراتير و يحتاج إلى تنظيف وكذلك يجب تنظيف مدخل غرفة العوامة .





رابعا المحرك يدور ولكن يخرج شحنة بنزين من الكربراتير: يتم تلافي هذا العطل بإعادة ضبط توقيت الاسبراتير، أو بسبب وجود رطوبة في الاسبراتير و يتم تلافي ذلك بتجفيفه جيدا.