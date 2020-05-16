عصام الحضري "أشغال شاقة" مع حارس دمنهور فى التجربة الأولى كمدرب حراس.. فيديو

خاض عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والأهلي والزمالك سابقًا، تدريبات شاقة في نهار شهر رمضان، مع أحمد حمدي، حارس نادي دمنهور.
ونشر أحمد حمدي فيديو خلال تدربه مع عصام الحضري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه: "التمرين الرمضاني اليومي مع المعجزة".
وينشر أحمد حمدي فيديوهات خلال تدريباته مع عصام الحضري بشكل يومي عبر حسابه الشخصي، حيث يخوض الحضري تدريبات بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية.
ويتدرب الحضري بصحبة حارس دمنهور في أحد الملاعب جانب المنزل، في ظل تجميد التدريبات والنشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.