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منوعات

الحل الأمثل للترفيه.. افتتاح سينما دبي رغم تفشي كورونا | فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:57 ص
سينما دبي للسيارات
سينما دبي للسيارات
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عزة عاطف
وسط الجدية التي يشهدها العالم نتيجة للالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا القاتل، والتي تضمنت إغلاق السينمات، المولات ودور الترفيه.

وجدت مدينة دبي حل ترفيهي يمكنه مساعدة السكان في الاستمتاع بوقتهم رغم أزمة تفشي كورونا مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

أعلنت «فوكس سينما» افتتاح سينما جديدة غدًا الأحد في موقف السيارات الموجود فوق سطح مول الإمارات للتسوق والذي يسع حوالي 72 سيارة بمعدل راكبين في كل واحدة.

تلزم الشركة رواد السينما بعدد من الإجراءات الوقائية والتي تتمثل في ارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات مثل الأطعمة والمشروبات عند الدخول وقياس درجة الحرارة.

ووفقًا لتصريحات «كاميرون ميتشل» الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما فيتم إلزام رواد السينما بالبقاء داخل السيارات طوال فترة عرض الفيلم.

كما يمنع اصطحاب الأطفال في عمر من 3 إلى 12 سنة، وكذلك كبار السن الذين تخطوا الـ60 عامًا وفقًا للسي إن إن حرصًا على سلامتهم.

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