العائلة الكريمة.. آخر ظهور لـ علا رشدى من كواليس مسلسل "100 وش"





اقرأ أيضا:





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتى: " المشكله الي هنزعل عليها لما تتمسكوا ..بلاش تتمسكوا".. مسلسل رهييييييييب بجد تحفة و حلقة امبارح تجنن.. "انتو احلى مسلسل بجد بحبكم كلكم بطلعونى من مودى خاااالص".





مسلسل "100 وش" بطولة الفنانة نيللى كريم ، الفنان آسر ياسين، علا رشدى، وعدد كبير من نجوم الفن.



