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فن

العائلة الكريمة.. آخر ظهور لـ علا رشدى من كواليس مسلسل "100 وش"

السبت 16/مايو/2020 - 09:47 ص
علا رشدى
علا رشدى
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مريم عزت
نشرت الفنانة علا رشدى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "100 وش" بصحبة طاقم عمل المسلسل. 

علقت علا رشدى على الصورة قائلة: "العائلة الكريمة".

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتى: "المشكله الي هنزعل عليها لما تتمسكوا ..بلاش تتمسكوا".. مسلسل رهييييييييب بجد تحفة  و حلقة امبارح تجنن.. "انتو احلى مسلسل بجد بحبكم كلكم بطلعونى من مودى خاااالص".

مسلسل "100 وش" بطولة الفنانة نيللى كريم، الفنان آسر ياسين، علا رشدى، وعدد كبير من نجوم الفن. 

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