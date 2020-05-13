أحمد داوود يوجه رسالة رومانسية لزوجته علا رشدي .. شاهد

قال أحمد داوود، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" انا فخور جدًا ومبسوط السنه دي وانا بتفرج عليكي .. مبروك حبيبتي .. الحمدلله ربنا موداش تعبك و صبرك علي الفاضي ...من نجاح لنجاح دايما ان شاء الله .. #ب١٠٠وشً #ونحب_تاني_ليه ماجي و نيفين".

إقرأ أيضًا:

كان النجم احمد داوود قد نشر صورة جديدة له من مسلسل مُسلسل "لعبة النسيان" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "





وكتب عليها معلقًا :" عمرو ولا خالد ..خالد ولا عمرو لعبة النسيان رمضان ٢٠٢٠"





تدور أحداث المسلسل حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة ..





يُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.



